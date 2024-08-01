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Владимир Якушев: выборы коснутся более 3,6 млн избирателей Уральского федерального округа

Общество, 18:19 26 августа 2024

с сайта uralfo.gov.ru | Фото: с сайта uralfo.gov.ru

Выборы, которые пройдут в сентябре, коснутся более 3,6 млн избирателей на территории Уральского федерального округа. Для их организации задействуют более 30 тыс. членов избирательных комиссий всех уровней. Об этом соообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред провел совещание по подготовке к проведению Единого дня голосования 2024 года в регионах Уральского федерального округа. В работе приняли участие губернаторы регионов УФО и руководители федеральных органов власти.

Владимир Якушев поручил обеспечить максимальный уровень информированности жителей о способах и месте голосования.

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Особое внимание полпред уделил вопросу безопасности. Он отметил, что продолжающаяся специальная военная операция и события в Курской области накладывают повышенные требования к обеспечению безопасности выборных процедур.

"Необходимо неукоснительно соблюсти все меры, направленные на обеспечение безопасности. Среди них: проверка помещений на предмет пожарной безопасности, установка рамок металлодетекторов, видеонаблюдение, охрана помещений УИК и другие ведомственные и специальные задачи", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред в УФО отметил, что в регионах округа для участия в выборах зарегистрировались 27 бойцов специальной военной операции. "Необходимо обратить особое внимание на реализацию их законных прав и интересов. Прошу губернаторов регионов взять этот вопрос на личный контроль", — сказал Владимир Якушев.

В сентябре 2024 году пройдут выборы губернаторов Челябинской и Курганской областей, депутатов административных центров Челябинска, Кургана и Салехарда. Также состоятся более 120 выборов муниципального и регионального уровней. Кроме того, 8 сентября депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изберут главу региона.

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# Владимир Якушев , совещание

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