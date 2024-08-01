На Дне Вагайского района у инфопарка тюменцы делают обереги и декупаж на спилах

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День Вагайского района проходит у инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 27 августа. Горожане учатся делать обереги "Северная берегиня", декупаж на спилах, текстильные бусы и подвески. Также посетители могут посмотреть выставку декоративно-прикладного творчества.

Вагайский район — это один из зеленых районов области, где проживают прекрасные люди, которые всегда готовы принять гостей, сказал глава муниципального образования Сергей Сидоренко. Это место на карте региона славится природой, лесами.

"Одним из притягательных мест в Вагайском районе является памятное место гибели атамана Ермака Тимофеевича, где установлен поклонный крест. У нас проходит фестиваль казачьей культуры "Благовест". Собираются казаки со всего сибирского войска, приезжают из многих регионов, включая Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск. Буквально месяц назад проходил такой фестиваль. На дни памяти Ермака приехало много людей", — рассказал Сергей Сидоренко.

Также район привлекает туристов. Здесь много рек, озер, где можно порыбачить. Немало красивых мест, в которых хорошо просто погулять, отдохнуть семьями. Туризм на территории развивают, заверил глава Вагайского района.

Сергей Сидоренко побывал на экскурсии в самом инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!". По его словам, за 20 лет регион заметно похорошел, это видно и по городам, и по районам.

"Заезжая в любой район Тюменской области, в любой муниципалитет, село, мы видим, как сегодня преобразились населенные пункты. К нам, в Вагайский район, село Вагай, приезжает гости отовсюду — из Москвы, с Владивостока. Все удивляются, насколько улучшился климат населенного пункта, как он преобразился, насколько он стал чище и привлекательней. И это применимо не только к Вагайскому району, но и к другим муниципальным образованиям Тюменской области", — заключил он.

В День Вагайского района для посетителей инфопарка организовали мастер-классы по изготовлению оберегов, викторину по истории области с сувенирами. Также работает выставка мастеров-декоративно-прикладного творчества муниципального образования. Например, Ольга Вагнер представила здесь текстильных кукол. Их созданием женщина занимается четыре года. Для одежды использует разные ткани и бусины. Волосы мастерица делает из шерсти овец, верблюда, ангорской козы.

"Вся моя жизнь прошла в Вагайском районе. Там родственники, друзья, все. Наш район богатый: много полей, красивых мест, немало талантливых людей. Народ очень добрый, отзывчивый", — сказала Ольга Вагнер.

Напомним, интерактивное выставочное пространство "Тюменская область, я люблю тебя!" работает на Цветном бульваре ежедневно до 22 сентября. Для жителей и гостей города здесь организуют мастер-классы, лекции, викторины и другие активности. Проводятся Дни муниципальных образований. Инфопарк начал работу в преддверии 80-летия Тюменской области.

Инна Пахомова