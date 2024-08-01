Более 217 га тюменских лесов обработали от клещей
Общество, 14:48 27 августа 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Акарицидные обработки провели на территории лесов Тюмени с 19 по 26 августа. Это более 217 га.
Противоклещевую обработку провели в Гелёвской роще, в обустроенных места отдыха, в лесных массивах ул. Дружбы и ж. р. Мыс, Верхнего бора, оз. Цимлянское, ЖК "Краснолесье" и "Мозаика парк", сообщает пресс-служба городской администрации.
Это - одна из мер предосторожности. Жителям областной столицы напоминают о личной безопасности. В лесах необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, за воротник и на волосы, пользоваться репеллентами, периодически проводить осмотры верхней одежды и открытых частей тела.