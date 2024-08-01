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Более 40 водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки детей в Аромашевском районе

Общество, 16:38 27 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более 40 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в Аромашевском районе. Большая часть из них - водители- родители. В связи с этим в с. Аромашево провели рейд по безопасности детей-пассажиров, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Медицинский психолог областной больницы № 11 " Ангелина Григорьева порекомендовала перевозить детей в удерживающих устройствах, быть внимательным и аккуратным на дороге, не садиться за руль в состоянии тревожности или агрессии, а также плохого самочувствия. При любой тревожной ситуации на дороге необходимо соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, объективно оценивать обстановку и избегать случаев стать участником дорожных аварий.

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В сельской больнице полицейские оставили наглядный материал для вручения пациентам-родителям. Медицинский персонал уже подключился к проведению профилактической работы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожная безопасность

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