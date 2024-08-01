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Жители Тюменской области смогут наблюдать 28 августа на утреннем небе парад планет

Общество, 18:07 27 августа 2024

planetarium-moscow.ru

Тюменцы 28 августа смогут наблюдать на утреннем небе, как по одну сторону от Солнца выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Они будут находиться в секторе около 160°, и в случае ясной погоды большинство планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

По словам астронома, руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман, Меркурий, Марс, Юпитер и Уран можно будет наблюдать над восточным горизонтом, а Нептун и Сатурн — вблизи юго-западного. Также к планетам присоединится убывающий серп Луны — он будет находиться недалеко от Марса.

Настоящий большой парад планет ожидается в 2025 году. Пройдет он 28 февраля, когда на небосклоне соберутся Венера, Уран, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Марс. Таким образом, все семь планет Солнечной системы окажутся в одном секторе неба и будут видны одновременно, кроме Сатурна, Нептуна и Меркурия.

В астрологии парад планет считается особым временем. Когда несколько планет собираются вместе, происходит мощнейший всплеск энергии. Использовать это время надо с умом. Например, если вы давно хотели что-то изменить в жизни, стоит сделать это именно 28 августа 2024 года.

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