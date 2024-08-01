В Тюмени начался прием заявок в Школу особых родителей

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Прием заявок на бесплатное участие в новом социальном проекте "Школа особых родителей "Вместе справимся" начался в Тюмени. Приглашают семьи, имеющие детей с ментальными нарушениями здоровья в возрасте от одного до шести лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила представитель НКО ЧДОУ "Институт уникальных детей" Мария Белоус.

По ее словам, почти 300 занятий пройдут в специализированных кабинетах нового центра, который расположился на ул. Мира, 41.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

"Школа особых родителей "Вместе справимся" решает сразу несколько задач. Во-первых, дети приобретут новые навыки, которые необходимы им в жизни. Во-вторых, проект станет дополнительной помощью и поддержкой для родителей. В-третьих, во время обучения участники будут общаться в коллективе, преодолеют изоляцию, которая является распространенной проблемой для всех семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями здоровья", - пояснила Мария Белоус.

Проект станет поддержкой для таких семей, а его педагоги – проводниками и помощниками для родителей. Мамы и папы получат не только знания для дальнейшего развития и воспитания малышей, но и чувство опоры и веры в себя и своих детей.

Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться. Узнать подробности можно по тел. 8(3452) 68-55-66.

Добавим, проект победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году и получил поддержку в размере 1 млн рублей.

Инна Кондрашкина