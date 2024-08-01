Тюменцев предупреждают, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Госархива

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты ВТБ фиксируют всплеск активности мошенников, которые представляются сотрудниками Госархива. Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и таким способом получают доступ к цифровым сервисам клиента.

Звонок от представителя Госархива, по словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, вряд ли покажется кому-то опасным.

"Именно поэтому мошенники выбирают облик максимально удаленного от финансов и денег сервиса, - подчеркнул он. - В данном случае может прийти на помощь определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова. Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту".

Мошенники предлагают получить старые письма в удобном отделении МФЦ или Почты России и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. Затем на мобильный телефон жертвы приходит смс с цифровым кодом - мошенники просят назвать его. Как только жертва сообщает их, мошенники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая Госуслуги и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.

ВТБ предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность. Задачей мошенников является получение персональных секретных данных, которые может знать только потенциальная жертва. Поэтому, в первую очередь, нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. Фильтровать входящие звонки, в том числе через мессенджеры, можно с определителем номера — сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.