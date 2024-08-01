Школьные автобусы в Тюмени готовят к новому учебному году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Перед началом учебного года специалисты транспортных предприятий проверяют техническое состояние школьных автобусов, исправность их узлов и элементов конструкции. 2 сентября они отправятся в рейс, в 2024 году юных тюменцев подвозить до школ будут "ТПАТП № 1" и ООО "Татрус".

В новом учебном году перевозка детей будет организована в 16 образовательных организациях. Для этих целей задействуют 92 автобуса, из них 25 – новые.

К уже существующим маршрутам добавилось ещё два: от школы № 22 до школ № 95 (ул. Ставропольская, 137) и № 38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы № 94.

За каждым автобусом закреплен водитель: он проходит маршрутную стажировку по схеме и графику движения, инструктаж по требованиям к перевозке детей, сообщает администрация Тюмени.

"С детьми нужно уметь находить общий язык, ведь у каждого юного пассажира свой характер", - отмечает водитель Степан Каниловский, обслуживающий маршрут гимназии № 4.

Работу водителей и движение автобуса в режиме онлайн контролируют диспетчеры. В программе они видят каждый из автобусов и в случае непредвиденных ситуаций связываются с ответственным лицом.