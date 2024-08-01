Тюменским родителям советуют напомнить детям о безопасном маршруте до школы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пройти с учениками младших классов безопасный маршрут от дома до школы и обратно в преддверии нового учебного года советуют тюменским родителям сотрудники Госавтоинспекции.

За время школьных каникул дети отвыкли от интенсивного движения на дорогах в городе, напомнить им правила безопасного поведения не будет лишним, считает заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.

"Проложите безопасный маршрут со своим ребенком, расскажите, какие дорожные знаки встречаются на пути. Пройдите от дома до школы и обратно. После попросите ребенка, чтобы он провел вас по этому маршруту, рассказывая, где нужно переходить дорогу, откуда может неожиданно появиться автомобиль. С точки зрения психологов, такая практика позволяет нужной информации отложиться в подсознании ребенка", — сказал Александр Швецов в программе "Дорога домой".

Безопасным маршрутом, по его мнению, является дорога с регулируемыми пешеходными переходами. Возможно, такой путь будет дольше на несколько минут, зато ребенок будет пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Отметим, все лето сотрудники Госавтоинспекции ведут профилактическую работу по безопасности детей на дорогах. Специалисты встречались с ребятами в летних лагерях, на общественных мероприятиях. Сейчас идет подготовка к началу нового учебного года. В школах будут традиционно проводиться уроки безопасности. На торжественных линейках 2 сентября представители Госавтоинспекции обратятся к ученикам и их родителям, добавил Александр Швецов.

Он подчеркнул, что на протяжении всего учебного года - с сентября по конец мая - его коллеги посещают школы и организуют уроки безопасности. Такие занятия проводят и сами учителя.

"На встречах со взрослыми всегда говорю: помните, что вы - пример для своего ребенка. Если вы перебегаете дорогу на красный цвет, когда рядом нет автомобилей, или переходите дорогу в неположенном месте, то будучи один, ребенок поступит точно так же", — заключил Александр Швецов.

Инна Пахомова