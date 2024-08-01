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Дожди и грозы пройдут в Тюменской области 29 августа

Общество, 12:59 28 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, в северных районах сильные, грозы ожидаются в Тюменской области 29 августа, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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