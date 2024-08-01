В память о Викторе Муравленко на тюменской школе установлен баннер
Общество, 17:02 28 августа 2024
| Фото: Андрей Артюхов в Telegram
Баннер, посвящённый Герою Социалистического труда Виктору Муравленко, разместили на фасаде тюменской школы № 43, носящей имя организатора нефтяной и газовой промышленности.
Секретарь тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, координатор партпроекта “Новая школа” принял участие в его открытии.
Баннер размещён в рамках совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев", цель которого - формирование уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому.