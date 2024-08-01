Информационный марафон #ДорогаДомой продолжили в Голышмановском округе
Общество, 17:35 28 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Акцию #ДорогаДомой провели в Голышмановском городском округе представители МЧС, дорожных служб, медицинские работники и волонтеры, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На 217 км федеральной автодороги Тюмень - Омск семьи, возвращающиеся домой из отпусков, призвали снизить скорость, чаще отдыхать и соблюдать правила перевозки детей.
В акции привлечения внимания к проблемам аварийности также приняли участие начальник отдела Госавтоинспекции Виталий Артюх, заместитель главы округа Наталья Шахова.