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Информационный марафон #ДорогаДомой продолжили в Голышмановском округе

Общество, 17:35 28 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Акцию #ДорогаДомой провели в Голышмановском городском округе представители МЧС, дорожных служб, медицинские работники и волонтеры, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 217 км федеральной автодороги Тюмень - Омск семьи, возвращающиеся домой из отпусков, призвали снизить скорость, чаще отдыхать и соблюдать правила перевозки детей.

В акции привлечения внимания к проблемам аварийности также приняли участие начальник отдела Госавтоинспекции Виталий Артюх, заместитель главы округа Наталья Шахова.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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