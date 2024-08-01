Глава Тюмени участвует в Международном муниципальном форуме стран БРИКС

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Глава Тюмени Максим Афанасьев участвует в Международном муниципальном форуме стран БРИКС по приглашению Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Основная тема стратегических сессий - привлечение инвестиций в городскую экономику.

"С коллегами – главами городов мы обсудили лучшие практики создания комфортной городской среды, развития транспортной и социальной инфраструктуры, изучили опыт Москвы. Во всех городах существует общая проблема – острая нехватка водителей: общественного транспорта, дорожного хозяйства и коммунального сектора. Это не значит, что мы предлагаем привлекать для ее решения иностранных специалистов. Наша цель — повысить престиж профессии водителя, создать для них комфортные условия на местном уровне, а также оказать им посильную поддержку. В ходе форума прозвучал ряд предложений, которые будут реализованы в ближайшее время", - рассказал Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Наиболее актуальными направлениями обсуждения на форуме стали сфера креативных индустрий, развитие цифровизации и другие.

Вот время обсуждения туристического потенциала городов глава Тюмени предложил сформировать Лигу марафонов бега Урала и Сибири. Вскоре будет подписано соответствующее соглашение.