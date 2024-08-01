Питерские художники подарят тюменцам живописный город

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 картин Тюмени написали живописцы из Санкт-Петербурга Анатолий Заславский и Николай Денисенко. Виды набережной, пешеходной улицы, заречной части города они создали за неделю по приглашению девелоперской компании "Брусника".

84-летний основатель проекта "Безнадежные живописцы" Анатолий Заславский отметил, что для работы они искали характерные для Тюмени места. Для этого проводили опрос среди местных жителей.

"Мы заметили, что тюменцы влюблены в город. Они это манифестируют. В первый день мы рисовали на улице Дзержинского. Эта улица более открыточная, не может представлять глубинную сущность города. Потом мы отправились в Европейский квартал, побывали на озере Тихом. Также были на набережной, работали там под сильным дождем, он стал нашим соавтором", - рассказал Анатолий.

Мастерскую для художников организовали в апартаментах дома по ул. Первомайская, 1А. Техническая работа над проектом закончилась – все картины расставили так, чтобы они дополняли друг друга по цвету и размеру. Анатолий Заславский отметил, что при написании Тюмени позволил себе немного пошутить, и в качестве примера привел "Лебединое озеро" с Цветного бульвара.

Среди работ "Роскошная Тура", "Пристань на Туре", "Тихое озеро", "Черемуховая роща" есть те, что отображают историческое прошлое города – купеческие усадьбы с деревянным зодчеством.

Художник, проектный менеджер одной из ведущих нефтегазовых компаний страны Николай Денисенко живописью увлекается с детства. Когда по работе переехал из Москвы в Санкт-Петербург искал сообщество единомышленников. Так узнал о квартире №16 на Петроградке, где Анатолий Заславский по понедельникам проводит мастер-классы и обсуждения с художниками. На предложение – написать Тюмень откликнулся не раздумывая.

"Тюмень – это не провинциальный город, у горожан чувствуется аккуратность отношения к нему по тому, как некоторые микрорайоны сделаны стильно и современно. Я нахожусь под впечатлением. Здесь чувствуется большое внимание к пространствам. И есть много стареньких домиков, которые удивительны: патина времени создает очень сложный след, и задача для художника очень интересная – передать его историю", - поделился Николай Денисенко.

Проект "Безнадежные живописцы" реализуется с 2002 г. В Тюмени в атриуме по Первомайской, 1А уже дважды проходили выставки питерских художников. Третью экспозицию работ Анатолия Заславского и Николая Денисенко представят в октябре 2024 г.

Анжела Лебедева