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Питерские художники подарят тюменцам живописный город

Общество, 18:19 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 картин Тюмени написали живописцы из Санкт-Петербурга Анатолий Заславский и Николай Денисенко. Виды набережной, пешеходной улицы, заречной части города они создали за неделю по приглашению девелоперской компании "Брусника".

84-летний основатель проекта "Безнадежные живописцы" Анатолий Заславский отметил, что для работы они искали характерные для Тюмени места. Для этого проводили опрос среди местных жителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы заметили, что тюменцы влюблены в город. Они это манифестируют. В первый день мы рисовали на улице Дзержинского. Эта улица более открыточная, не может представлять глубинную сущность города. Потом мы отправились в Европейский квартал, побывали на озере Тихом. Также были на набережной, работали там под сильным дождем, он стал нашим соавтором", - рассказал Анатолий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Мастерскую для художников организовали в апартаментах дома по ул. Первомайская, 1А. Техническая работа над проектом закончилась – все картины расставили так, чтобы они дополняли друг друга по цвету и размеру. Анатолий Заславский отметил, что при написании Тюмени позволил себе немного пошутить, и в качестве примера привел "Лебединое озеро" с Цветного бульвара.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Среди работ "Роскошная Тура", "Пристань на Туре", "Тихое озеро", "Черемуховая роща" есть те, что отображают историческое прошлое города – купеческие усадьбы с деревянным зодчеством.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Художник, проектный менеджер одной из ведущих нефтегазовых компаний страны Николай Денисенко живописью увлекается с детства. Когда по работе переехал из Москвы в Санкт-Петербург искал сообщество единомышленников. Так узнал о квартире №16 на Петроградке, где Анатолий Заславский по понедельникам проводит мастер-классы и обсуждения с художниками. На предложение – написать Тюмень откликнулся не раздумывая.

"Тюмень – это не провинциальный город, у горожан чувствуется аккуратность отношения к нему по тому, как некоторые микрорайоны сделаны стильно и современно. Я нахожусь под впечатлением. Здесь чувствуется большое внимание к пространствам. И есть много стареньких домиков, которые удивительны: патина времени создает очень сложный след, и задача для художника очень интересная – передать его историю", - поделился Николай Денисенко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Проект "Безнадежные живописцы" реализуется с 2002 г. В Тюмени в атриуме по Первомайской, 1А уже дважды проходили выставки питерских художников. Третью экспозицию работ Анатолия Заславского и Николая Денисенко представят в октябре 2024 г.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Брусника , живопись , Санкт-Петербург , художники

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