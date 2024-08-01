Тюменские специалисты выступили экспертами всероссийского конкурса на лучшего сметчика

Сотрудники Управления государственной экспертизы проектной документации Тюменской области выступили экспертами финального этапа всероссийского конкурса "Лучший сметчик: лига регионов" в Казани.

Вместе с участниками они провели мозговой штурм с решением кейсов в режиме реального времени. В процессе эксперты оценивали навыки сметчиков, каждый участник смог получить обратную связь от профессионалов своего дела.

"Наше стратегическое видение задачи – это управление стоимостью, то есть более комплексный подход к процессам строительства. Сметное дело переживает сегодня серьезную трансформацию. Профессию сметчика нужно развивать при новом подходе в целом к управлению стоимостью", - считает начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Конкурс на лучшего сметчика проводится с 2014 года. За это время в нем приняли участие 453 специалиста со всей России, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.