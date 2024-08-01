11 благоустраиваемых объекта в Тюменской области планируют закончить к концу года

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Девять общественных пространств и две дворовые территории в Тюмени, Ишиме и Тобольске планируют благоустроить до декабря 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Работы на объектах, которые благоустраиваются в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", в Тюменской области идут по плану. Готовность некоторых составляет до 95%. "К примеру, высокий процент исполнения в Тюмени – озеленённые зоны общественного пространства в районе ул. Энергостроителей, 10 и ул. Московский тракт, 163", - сказал глава города.