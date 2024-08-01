Тюменцев приглашают на экскурсию по закулисью театра кукол
Общество, 20:11 29 августа 2024
| Фото: Тюменский театр кукол
Жителей города приглашают на вечерние экскурсии "Люди театра и его закулисье" в Тюменский театр кукол 27 сентября. Купить билеты можно по ссылке, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.
Участинки побывают в светоцехе, звукоцехе, в костюмерной, посмотрят, где хранятся куклы и декорации, заглянут в бутафорский цех и за кулисы. Часовую экскурсию проведет директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.
Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 16+