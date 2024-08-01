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Тюменцев приглашают на экскурсию по закулисью театра кукол

Общество, 20:11 29 августа 2024

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Жителей города приглашают на вечерние экскурсии "Люди театра и его закулисье" в Тюменский театр кукол 27 сентября. Купить билеты можно по ссылке, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Участинки побывают в светоцехе, звукоцехе, в костюмерной, посмотрят, где хранятся куклы и декорации, заглянут в бутафорский цех и за кулисы. Часовую экскурсию проведет директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 16+

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