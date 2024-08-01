Туристический потенциал и скульптуры Дмитрия Маколкина презентуют на Дне Упоровского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация туристического потенциала и работ художника Дмитрия Маколкина проходит в День Упоровского района в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 29 августа.

На упоровской земле находится множество уникальных мест, которые представляют интерес для туристов. Организуются паломнические экскурсии "Четыре святыни Упоровской земли". Также актуальна старообрядческая тема – в 2018 году в районе восстановили дом-музей старообрядчества. Есть перспектива развития спортивного туризма. К примеру, 31 августа и 1 сентября на одной из лучших в УФО картинговых трасс пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" глава Упоровского района Леонид Сауков. На соревнования съедутся пилоты из Новосибирска и Иркутска.

"Упоровский район — хороший, крепкий, сельскохозяйственный. Здесь вкладываются серьезные инвестиции. Мы всегда в тройке-пятерке лучших по производству, объему выпускаемой продукции. 55 процентов картофеля и 58 процентов овощей в регионе производится у нас. Нам не страшны никакие санкции, потому что можем всегда сварить борщ из собственной продукции. Но не только хлебом единым мы живем. На хорошем уровне — культура и спорт. Главное достижение, наверно, это то, что упоровские школьники четыре года подряд занимают первые места по итогам спартакиад учащихся Тюменской области по 27 видам спорта", — поделился он.

По словам Леонида Саукова, представители Упоровского района активно участвуют в областных мероприятиях. День муниципального образования, который проходит в инфопарке на Цветном бульваре, восприняли, как возможность проявить себя, рассказать о себе. Упоровцы привезли в Тюмень самое лучшее, заверил глава района. Отметим, концертная программа "Люблю тебя, Упоровский район" продлится до 19 часов 30 минут.

На входе в инфопарк размещены работы упоровского художника и скульптора Дмитрия Маколкина. Он живет в селе Упорово более 40 лет. Делом своей жизни Дмитрий Маколкин называет живопись, но направления его деятельности разнообразны. Художник занимается даже аэрографией: машины, украшенные им, можно встретить на дорогах региона. Окончил тюменское училище № 6, где получал профессию краснодеревщика, резал по дереву, создавал парковые скульптуры, участвовал в тематических конкурсах. Скульптурой занялся примерно семь лет назад. Многим известна бетонная фигура мамонта, стоящая на въезде в с. Абатское. Скульптуру весом более девяти тонн разработал именно Дмитрий Маколкин. Еще одна известная работа — арт-объект в виде мешка картофеля, выполненный по заказу агрофирмы.

По словам Дмитрия Маколкина, чем проще предмет, тем сложнее его сделать. "Выполнить просто мешок — это не интересно. Надо сделать так, чтобы он выглядел художественно. Нужны складки, движение", — сказал автор.

Работы Дмитрия Маколкина можно увидеть в восьми районах Тюменской области. Упорово он называет своей родной землей, на которой он построил дом и трудится.

Напомним, интерактивное выставочное пространство "Тюменская область, я люблю тебя!" работает на Цветном бульваре ежедневно до 22 сентября. Для жителей и гостей города здесь организуют мастер-классы, лекции, викторины и другие активности. Проводятся Дни муниципальных образований. Пространство начало работу в преддверии 80-летия Тюменской области.

С мультимедийной экспозицией инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" Леонид Сауков ознакомился, когда ее еще открывали. "Очень здорово. Здесь никогда не бывает пусто. Постоянно люди приходят и приходят. Хорошо, что здесь много детей. Это надо знать, это история", — сказал глава Упоровского района.

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Инна Пахомова