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Три медучреждения строят в сёлах Тобольского района

Общество, 20:27 29 августа 2024

администрация Тобольского района

Три медицинских учреждения строят в селах Тобольского района. Обновление звена первичной медицинской помощи идет в районе благодаря поддержке правительства региона и нацпроекту "Здравоохранение", сообщает пресс-служба районной администрации.

В Прииртышском возводят амбулаторию. Быстровозводимые конструкции привезли на стройплощадку в начале августа. За несколько дней собрали корпус нового здания, установили окна и двери. Сделать это в короткий срок позволяет модульная технология строительства.

В Масловой современный ФАП установили на ул. Школьной. Площадь здания составляет 82 кв. м. В нём предусмотрены кабинет для приёма пациентов, процедурный, прививочный и другие, просторный холл для посетителей, оборудован санузел. В Сибиряке установили здание ФАПа, оформили входную группу и пандус за несколько недель. Здесь уже приступают к внутренней отделке помещения.

администрация Тобольского района администрация Тобольского района ﻿

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