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Театральный центр "РяДом" приглашает тюменцев на день рождения

Общество, 18:36 30 августа 2024

vk.com/ryadom72 | Фото: vk.com/ryadom72

День рождения отметит театральный центр "РяДом" (ул. Котовского, 16а) 31 августа. Гостей ждет капустник и шоу "Вечерний Голубенко", начало в 17 часов. И открытие нового сезона в 19 часов.

"Мы покажем спектакль "Тихоходка где-то здесь", мшистое мокьюментари по мотивам комикса Ольги Посух от основного состава театральной мастерской "ТеМа". Мир на грани экологической катастрофы, и спасти его может только один супергерой — маленькая Тихоходка. Зрители попадают на съемку документального фильма об удивительном микроорганизме и его суперспособностях, и вместе с участниками съёмочного процесса пытаются разгадать загадку: кто же она — Тихоходка Тардиграда Пафнутьевна", - рассказал основатель центра, режиссер Светлана Ханжина.

Регистрация на капустник по ссылке.

На открытие пройти регистрацию здесь.

Возрастное ограничение: 6+.

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