Тюменские родители тратят на подготовку детей к школе от 10 до 50 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общие расходы тюменских родителей на подготовку к школе выросли. Об этом в ходе проведенного опроса банком ВТБ и СК "Росгосстрах", заявили 65% родителей.

37% родителей планируют потратить на подготовку детей к школе от 10 до 20 тысяч рублей. Почти половина (45%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

74% тюменцев считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе — это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 19% родителей.

Дополнительные траты для семьи, это, по словам старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д.

В этом году 34% школьников будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.

"Обычно часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка. Таким образом, можно сэкономить от 5 до 25 % семейного бюджета", — отметил Ростислав Яныкин.

В этом году 34% школьников будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.