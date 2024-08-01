Молодежный день пройдет в тюменском инфопарке 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный день пройдет 1 сентября в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре. В этот день с 11 часов до 21 часа 30 минут гостей интерактивного пространства ждет насыщенная программа. Запланированы выступления творческих коллективов, театральные постановки, лекции, выставки, мастер-классы и многое другое, сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Так, в течение дня горожане смогут посетить выставку фотопроекта "В семье", героями которой стали неравнодушные люди с проактивными жизненными установками. Также организаторы проведут интерактивную выставку с дополненной реальностью "Молодежные команды региона". На черной конструкции будут расположены таблички с QR-кодами? по которым можно пройти и почитать про команды региона.

C 11 до 16 часов будет проходить презентация проекта "Студент года - 2024". Желающие смогут пройти тест "Какой ты проект Студсовета", узнать о проектах, которые реализует Студенческий совет Тюменской области. Также каждый участник получит предсказание на учебный год, вытянув его из шляпы. Кроме того, будет дан старт проекту "Студент года".

С 12 до 13 часов состоится интерактивная лекция "Эволюция ИИ", а также мастер-класс "Тюменские коврики". После чего гостей мероприятия ждет открытый фестиваль гик-культуры.

В 15 часов стартуют интерактивные игры с детьми о правилах безопасности. Для детей и родителей организуют интерактивную площадку от проекта Киберпатруль. А с 16 часов все желающие поучаствуют в мастер-классе по созданию мягкой памятной игрушки-соболя, которая является символом Тюменской области.

В 17 часов 30 минут начнется эко-спектакль "Свалка", а в 20 часов - мюзикл "Реальный двор".

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение 6+.