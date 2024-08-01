Тюменских студентов зовут на хакатон по программированию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оплачиваемую стажировку в компании C3D Labs смогут пройти победители хакатона ТюмГУ по программированию. Регистрация участников завершится 1 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

Побороться за победу в хакатоне могут команды студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования без требований к направлению обучения и курсу. Участников в команде должно быть не менее двух. Подробнее о том, что представляет собой задание и какие навыки нужны для его выполнения, можно прочитать по ссылке.

Отметим, в прошлом году победителем одного из треков хакатона стала команда Тюменского госуниверситета "Интеграл". В ее состав вошли Евгений Золотавин, Денис Филоненко, Юрий Булашев, Ростислав Осипов, Михаил Брюшков и Даниил Рявкин.

Ребята уверены, что участие в хакатоне – хорошая возможность проверить свои знания и поработать над профессиональными навыками для решении реальных кейсов, а стажировка позволит расширить опыт в сотрудничестве с компанией-разработчиком.