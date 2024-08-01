Память школьников Беслана тюменцы почтили в Штабе общественной поддержки

| Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Учащиеся тюменских школ № 69, 72, 63, представители ветеранских организаций и неравнодушные горожане приняли участие в тематической встрече, посвященной жертвам Беслана на площадке Штаба общественной поддержки.

Со сцены прозвучали воспоминания пострадавших и свидетельства о героических поступках бойцов спецназа, педагогов, обычных людей в ходе спасательной операции. Минутой молчания тюменцы почтили память погибших в результате всех террористических актов за минувшие десятилетия.

Напомним, трагедия в школе №1 в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года) унесла жизнь более трехсот человек, из них более 186 - дети.