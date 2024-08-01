  • 30 августа 202430.08.2024пятница
  • USD91,4548
    EUR101,7714
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер северо-западный

Память школьников Беслана тюменцы почтили в Штабе общественной поддержки

Общество, 18:14 30 августа 2024

Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Учащиеся тюменских школ № 69, 72, 63, представители ветеранских организаций и неравнодушные горожане приняли участие в тематической встрече, посвященной жертвам Беслана на площадке Штаба общественной поддержки.

Со сцены прозвучали воспоминания пострадавших и свидетельства о героических поступках бойцов спецназа, педагогов, обычных людей в ходе спасательной операции. Минутой молчания тюменцы почтили память погибших в результате всех террористических актов за минувшие десятилетия.

Напомним, трагедия в школе №1 в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года) унесла жизнь более трехсот человек, из них более 186 - дети.

Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Беслан , память , Штаб общественной поддержки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:21 30.08.2024Тюменская делегация представляет регион на фестивале славянского искусства "Русское поле"
20:12 30.08.2024Тюменские росгвардейцы победили в чемпионате УФО по самбо
19:56 30.08.2024От промышленных достижений к цифровым: "Школа 21" открылась в Челябинске
19:45 30.08.2024Новый компьютерный класс открыли в Московской школе Тюменского района