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Тюменские семьи зовут поучаствовать в конкурсе "Культура - дело семейное"

Общество, 09:30 02 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские семьи зовут поучаствовать в конкурсе "Культура - дело семейное". Он проводится среди династий, имеющих в своем составе не менее трех поколений профессионально занимающихся любыми видами искусств, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Всего будет три тура. На региональный заявки принимают до 15 сентября на адрес электронной почты rc.artcenter72@gmail.com. Федеральный этап пройдет онлайн с 1 по 15 октября, а заключительный - с 1 по 10 ноября в Нижнем Новгороде. Семьям-финалистам предстоит творческий показ и дискуссия на тему "Культурные ценности – основа семейного единства".

Подробная информация о конкурсе – на сайте ресурсного центра по реализации культурной политики.

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# культура , семьи

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