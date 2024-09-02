Правительство РФ продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

| Фото: t.me/government_rus | Фото: t.me/government_rus

Правительство РФ приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

До 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50 %, но не менее 32 тыс. рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20 %, но не менее 100 долларов за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, сообщается на сайте правительства.

С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30 %, но не менее 165 евро за тонну.

Временные ограничения, как и прежде, будут действовать на вывоз продукции из России за пределы ЕАЭС.