  • 2 сентября 20242.09.2024понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменский психиатр рассказал, как вернуться к работе после отпуска без стресса

Общество, 09:52 02 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проявить доброту и терпение к самому себе - главное правило включения в рабочую обстановку после отпуска, считает врач-психиатр Областной психиатрической больницы Михаил Петров.

По его словам, многие с тревогой ждут возвращения к работе. Чтобы пережить переходный период с максимальным комфортом, можно планировать выход из отпуска не на понедельник, а на середину недели. Приступить к задачам в среду или четверг - значит сделать рабочую неделю короче, что позволит быстрее адаптироваться.

Не стоит сразу же браться за глобальные проекты, советует врач. Войти в рабочий ритм поможет просмотр корпоративной почты, обновление календаря, организация рабочего стола. Сохранить концентрацию и не перегореть позволят запланированные заранее небольшие перерывы и бережное отношение к ресурсам своего организма, передает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врач , отпуск , стресс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:52 02.09.2024Тюменский психиатр рассказал, как вернуться к работе после отпуска без стресса
09:30 02.09.2024Тюменские семьи зовут поучаствовать в конкурсе "Культура - дело семейное"
09:19 02.09.2024Выставка художников-керамистов "Прикосновение" откроется в Тюмени 6 сентября
09:08 02.09.2024Новый учебный год стартует для 256 тыс. 700 юных жителей Тюменской области