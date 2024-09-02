Тюменский психиатр рассказал, как вернуться к работе после отпуска без стресса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проявить доброту и терпение к самому себе - главное правило включения в рабочую обстановку после отпуска, считает врач-психиатр Областной психиатрической больницы Михаил Петров.

По его словам, многие с тревогой ждут возвращения к работе. Чтобы пережить переходный период с максимальным комфортом, можно планировать выход из отпуска не на понедельник, а на середину недели. Приступить к задачам в среду или четверг - значит сделать рабочую неделю короче, что позволит быстрее адаптироваться.

Не стоит сразу же браться за глобальные проекты, советует врач. Войти в рабочий ритм поможет просмотр корпоративной почты, обновление календаря, организация рабочего стола. Сохранить концентрацию и не перегореть позволят запланированные заранее небольшие перерывы и бережное отношение к ресурсам своего организма, передает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.