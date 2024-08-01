Новый компьютерный класс открыли в Московской школе Тюменского района

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Новый компьютерный класс открыли в Московской школе Тюменского района. Благодаря компании "Роснефть-Уватнефтегаз" его оснастили современными компьютерами, высокоскоростным интернетом и необходимым программным обеспечением.

Новое техническое обеспечение позволит учащимся развивать познавательный и профильный интерес, сообщает администрация Тюменского района.

Поздравить школьников с этим событием пришли представитель Роснефти Анастасия Лескина, заместитель председателя Тюменской облдумы, председатель регионального отделения Российского детского фонда Наталья Шевчик и заместитель главы Тюменского района Татьяна Придорогина.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

После торжественной части для присутствующих провели экскурсию, где каждый желающий мог ознакомиться с новыми компьютерами и узнать о возможностях, которые они предоставляют.