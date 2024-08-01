Межрегиональный конкурс резьбы по кости состоится в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" пройдет в Тобольске с 1 по 6 октября. Заявки принимаются по почте 72tob@list.ru до 20 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

На конкурс приглашаются представители организаций культуры, в том числе: мастера косторезного искусства, ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, специалисты по ИЗО, PR-менеджеры, специалисты по организации и проведению мероприятий, фотографы.

Всего представлено пять номинаций: "Лучшее косторезное изделие"; "Лучший эскиз"; "Лучшая публикация/статья"; "Лучшая фотография; "Лучшее культурное мероприятие".

Номинация "Лучшее косторезное изделие" будет проводиться в рамках II Всероссийского фестиваля косторезного искусства "Тобольск - город мастеров". Остальные — в заочном формате.

Дополнительную информацию можно узнать у Ольги Турышевой по телефону: +7(982)-777-10-00.