В коррекционной работе специалистам тюменского "Родника" помогает глинотерапия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое место среди методов коррекционной работы реабилитационного центра для тюменского несовершеннолетних "Родник" занимает глинотерапия, сообщает пресс-служба учреждения.

Она влияет не только на развитие эстетического вкуса и образного мышления. В первую очередь речь идет об обогащении телесного восприятия детей с инвалидностью с помощью мелкой моторики. Когда пальчики включаются в работу, тем самым активизируются соответствующие участки головного мозга.

Параллельно расширяется и пространственное представление. Сборка из отдельных деталей или же лепка из цельного куска — два одинаково важных метода работы с материалом.

Ребята, которые проходят реабилитацию в центре, посещают занятия мастерской несколько раз. Работают в три этапа: лепка, шлифовка и раскрашивание.

"В этот раз использовали голубую глину, без обжига. Завершили работу декорированием с элементами дымковской росписи", — рассказала педагог Лариса Сидунова.