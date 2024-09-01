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В коррекционной работе специалистам тюменского "Родника" помогает глинотерапия

Общество, 18:53 01 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое место среди методов коррекционной работы реабилитационного центра для тюменского несовершеннолетних "Родник" занимает глинотерапия, сообщает пресс-служба учреждения.

Она влияет не только на развитие эстетического вкуса и образного мышления. В первую очередь речь идет об обогащении телесного восприятия детей с инвалидностью с помощью мелкой моторики. Когда пальчики включаются в работу, тем самым активизируются соответствующие участки головного мозга.

Параллельно расширяется и пространственное представление. Сборка из отдельных деталей или же лепка из цельного куска — два одинаково важных метода работы с материалом.

Ребята, которые проходят реабилитацию в центре, посещают занятия мастерской несколько раз. Работают в три этапа: лепка, шлифовка и раскрашивание.

"В этот раз использовали голубую глину, без обжига. Завершили работу декорированием с элементами дымковской росписи", — рассказала педагог Лариса Сидунова.

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# коррекция , Родник

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