Специалисты рассказали, как получить богатый урожай садовой земляники
Специалисты Россельхознадзора поделились, как получить богатый урожай садовой земляники. Это одна из самых вкусных ягод на приусадебном участке. Получить хороший урожай можно, этого необходимо знать все тонкости посадки и ухода за ней.
Для посадки садовой земляники рекомендуется выбирать конец лета – начало осени. При этом сроки получения первого урожая напрямую зависят от времени высаживания. Чем раньше, в рамках указанного периода, земляника окажется на огороде, тем выше вероятность, что на ней произойдет закладка цветочных почек, и она начнет плодоносить уже на следующий год. К выбору саженцев следует подходить с особой внимательностью. Необходимо выбраковывать материал с бледными сморщенными листьями или точечными вкраплениями. Такие признаки означают, что рассада некачественная и поражена болезнями или вредителями, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
При высадке рассады старайтесь не заглублять ее чрезмерно в землю – если центральная точка будет расположена ниже уровня грунта, это в дальнейшем вызовет гибель растения. Однако погубить растение может и слишком поверхностная посадка – она грозит высыханием сердечка земляники. Правильное расположение для ягоды – когда центральная точка саженца незначительно выступает над поверхностью почвы.
Сразу после посадки саженцы земляники необходимо обильно пролить водой, а затем замульчировать на высоту 5-6 см компостом, соломой или сеном. С целью лучшего укоренения для молодых растений создают парниковый эффект, накрывая их специальным материалом.
Необходимо регулярно пропалывать землянику и удалять усы растения. Если после высадки садовой земляники установилась сухая погода, следует поливать. Культуре для закладки цветочных почек требуется влага.
Если посадка проведена в августе, то ягоде потребуется удобрение, оно поспособствует более высокой урожайности летом. В качестве подкормки можно использовать раствор из 30 гр мочевины на 10 л воды, поливая им землю под кустами. Для внекорневой подкормки подойдут бор, магний и молибден.