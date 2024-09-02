Евгений Карташков рассказал о формировании тарифов на оплату услуг в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О регулировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги и непроизводственную сферу, установлении платы за подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также о решении других насущных вопросов рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

По его словам, все вышеперечисленное входит в компетенцию ведомства. Самым известным направлением деятельности является регулирование тарифов в коммунальной сфере.

Евгений Карташков напомнил, что плата за коммунальные услуги определяется как произведение тарифа на объем потребления, который рассчитывается по счетчику или по нормативу.

"Тарифы на холодную и горячую воду, тепловую энергию, водоотведение, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами устанавливает и рассчитывает департамент. Также он определяет нормативы потребления коммунальных услуг", - пояснил Евгений Карташков.

Кроме того, ведомство утверждает производственные и инвестиционные программы регулируемых организаций. Именно в них содержится информация о запланированных ремонтах и мероприятиях по модернизации и развитию систем ресурсоснабжения.

Вторым направлением деятельности департамента руководитель назвал транспортное. К нему он отнес регулировку цен на проезд в пригородных электричках, междугородных автобусах. Также специалисты ведомства рассчитывают стоимость услуг техосмотра, тобольского аэропорта, эвакуации стоящих в неположенном месте машин и многое другое.

Третье направление – это непроизводственная сфера. В ней происходит регулировка надбавок к стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, услуг БТИ, надбавок к ценам в комбинатах общественного питания в учебных заведениях. Также специалисты департамента определяют для застройщиков стоимость присоединения к системам ресурсоснабжения объектов капстроительства.

По словам Евгения Карташкова, к тарифному регулированию всегда повышенное внимание. С жителями Тюменской области постоянно ведется разъяснительная работа. О деятельности департамента рассказывают в соцсетях, на официальном портале органов исполнительной власти региона. Там, кстати, есть горячая тема: "Сколько мы платим за услуги жилищно-коммунального хозяйства". Кроме того, специалисты ведомства отвечают на обращения граждан.

К самым частым вопросам он отнес следующие: почему поднялся тариф, как получилась такая сумма, из-за чего я столько плачу за коммунальные услуги.

"Добавлю, что полномочия разделены: департамент устанавливает тариф и норматив, а платеж – то, что отражено в квитанции, - этим занимается Государственная жилищная инспекция Тюменской области. В случае обращения человека в наш департамент мы можем сравнить указанную в его обращении величину с нашим тарифным решением и сообщить, правильная ли она", - пояснил руководитель.

Евгений Карташков напомнил, что с 1 июля текущего года увеличились тарифы на коммунальные ресурсы в пределах ограничения. То есть, в среднем по Тюменской области рост составил не более 9,6 %. В домах с газовым отоплением – не более 10,2 % из-за того, что выросла цена на газ.

"Большинство жителей региона, свыше 90 процентов, оплачивают коммунальные ресурсы по льготным тарифам, которые ниже экономически обоснованных. Разницу между ними ресурсоснабжающим организациям возмещают из областного бюджета", - сказал директор департамента.

Он подчеркнул, что рост был связан с инфляционными процессами, до этого полтора года тарифы не менялись.

По словам Евгения Карташкова, величина тарифа определяется путем сложения стоимости всех расходов, которые нужны организации для обеспечения потребителя необходимым количеством ресурсов.

"К примеру, нужно поставить жителям и предпринимателям в каком-то условном населенном пункте 1 тыс. кубометров воды. Организация считает, сколько нужно электроэнергии, чтобы поднять воду, реагентов для ее очистки, какую зарплату на какое количество работников необходимо выплатить, налоги, социальные отчисления, услуги связи и другое. Все эти затраты складываются, и получается так называемая необходимая валовая выручка. Ее делят на 1 тыс. кубометров и получают стоимость воды в данном населенном пункте", - рассказал эксперт и добавил, что чем больше потребителей, тем ниже получается цена.

Евгений Карташков уточнил, что при формировании тарифов учитываются интересы и организации, и потребителей. Тариф должен быть сбалансирован. Цикл регулирования тарифов длится целый год.

"Смысл государственного регулирования заключается в том, чтобы найти баланс. Ресурсоснабжающая организация заинтересована в максимально высоком тарифе. С другой стороны, если тариф будет ниже, чем экономически обоснованный, который требуется, чтобы они оказывали услугу, есть риск, что организация обанкротится. Соответственно, жители будут получать услугу некачественно или не смогут получить", - рассказал директор.

К самому трудному вопросу, с которым Евгению Карташкову пришлось столкнуться за 12 лет работы на посту руководителя департамента, он отнес переход в 2019 году к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Тогда был установлен новый норматив потребления этой услуги. Сначала начисление предполагалось осуществлять, исходя из общей площади жилого помещения, потом норматив переустановили, определив его, исходя из количества проживающих в нем. И практически весь год объясняли жителям, как установили тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, как сложен норматив. Снимали возникшую социальную напряженность всеми возможными способами", - поделился руководитель ведомства.

Деятельность самого департамента контролирует Федеральная антимонопольная служба. Туда направляются вся отчетность, все экспертные заключения. Служба в постоянном режиме наблюдает за процессом установления тарифов. Также при необходимости специалисты департамента обращаются в контролирующий орган за разъяснениями.

Евгений Карташков подсказал тюменцам, куда обращаться по возникающим вопросам. У департамента есть телефон прямой линии 8(3452) 42-65-75, принимаются письменные обращения, есть возможность записи на личный прием.

Он уточнил, что задавать вопросы имеет смысл по величине тарифов, а не о том, как сложилась коммунальная оплата.

В данный момент специалисты работают с тарифными заявлениями ресурсоснабжающих организаций, они будут заниматься этим до 20 декабря, чтобы обновить тарифы.

"Ежегодное повышение тарифов – это необходимость, связанная с тем, чтобы коммунальные ресурсы организации подавали надежно, и они были качественными. Без роста тарифов мы не обойдемся", - резюмировал Евгений Карташов и напомнил, что при этом величину тарифов сдерживает государственное регулирование.

Кроме того, для тех, у кого нагрузка на кошелек с учетом роста тарифов становится непосильной, в Тюменской области действует субсидия, которую можно оформить через МФЦ или соцзащиту.

Обратиться за ней могут семьи или одиноко проживающие граждане, чьи расходы на а оплату коммунальных услуг превышают 20 % от доходов. Все, что свыше 20 %, будет возмещено из бюджета.

Инна Кондрашкина