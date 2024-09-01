Врачи напоминают, что напичканный химикатами арбуз может стать причиной серьезного отравления

| Фото: Тюменская таможня (архив) | Фото: Тюменская таможня (архив)

Арбуз, напичканный различными химическими веществами, может стать причиной не только обычной аллергии, но и серьезного отравления. Чтобы удостовериться в качестве ягоды, эксперты рекомендуют попросить у продавцов сертификат качества на свою продукцию, и если его нет, лучше воздержаться от покупки.

"Искусственные красители в пищевых продуктах могут провоцировать псевдоаллергию как у взрослых, так и у детей. Симптомы могут варьироваться: чаще всего это высыпания в виде крапивницы, жжение и зуд кожи", – объясняет врач-эндокринолог Людмила Синицына.

Подозрительный арбуз, по словам доктора, следует отправить на экспертизу. Если будет установлено наличие вредных веществ, следует обратиться в Роспотребнадзор или местную ассоциацию по защите прав потребителей.

Как пишет "КП-Тюмень", максимальная разовая порция арбуза не должна превышать 200-250 гр. При переедании ягоды возникает нагрузка на почки, появляются проблемы с пищеварением.

Кроме того, нежелательно есть арбуз перед сном. Лучше всего наслаждаться им спустя 30-40 минут после основного приема пищи, не заменяя им обед или ужин и не употребляя его непосредственно после еды. По мнению врача, сочетание арбуза с основной едой может затруднить пищеварение.