Росстат: уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте по УФО

| Фото: git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

Среднемесячная зарплата в Тюменской области, по данным Росстата, превысила 83,5 тыс. рублей и находится на третьем месте в УФО.

Также это на 11,9% выше, чем в 2023 году. Больше - в ЯНАО и Югре — 161 тыс. 503 руб. и 131 тыс. 553 руб. соответственно.

Работники в Свердловской области в среднем получали 80 тыс. 217 руб., в Челябинской - 73 тыс. 126 руб., в Курганской — 64 тыс. 442 руб., пишет Вслух.ру