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Росстат: уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте по УФО

Общество, 14:42 31 августа 2024

git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

Среднемесячная зарплата в Тюменской области, по данным Росстата, превысила 83,5 тыс. рублей и находится на третьем месте в УФО.

Также это на 11,9% выше, чем в 2023 году. Больше - в ЯНАО и Югре — 161 тыс. 503 руб. и 131 тыс. 553 руб. соответственно.

Работники в Свердловской области в среднем получали 80 тыс. 217 руб., в Челябинской - 73 тыс. 126 руб., в Курганской — 64 тыс. 442 руб., пишет Вслух.ру

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# зарплаты , Росстат , статистика

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