Возле общежития ТюмГУ по улице Дзержинского в Тюмени высадят деревья

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Место для отдыха формируется возле студенческого общежития ТюмГУ на ул. Дзержинского (в границах улиц Комсомольской—Первомайской) в Тюмени. Осенью здесь высадят деревья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. 31 августа он провел объезд и проверил, как выполняется благоустройство на придомовых территориях, включая подходы к школам.

Максим Афанасьев побывал на ул. Олимпийской, 12 и 12а. Здесь был проведен большой ремонт сетей. Сейчас идут благоустроительные работы. "Микрорайон большой, много детей ходит в школу, поэтому необходимо привести проезд в порядок. Я поручил подрядчику ускорить работы и активнее взаимодействовать с жителями, информировать их о графике выполнения и получать обратную связь", — сказал глава города.

Дворовая территория по улице 50 лет ВЛКСМ, 33, была включена в график по жалобе жителей. Здесь есть серьезное отставание от графика и низок процент выполнения работ. Как написал Максим Афанасьев, нужно уделить внимание культуре проведения работ и продумать безопасные выходы и выезды со двора. Со стороны заказчика контроль выполнения работ будет усилен.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

В процесс благоустройства дворовой территории у дома №55 на ул. Салтыкова-Щедрин вовлечен местный совет. Здесь разбирали возникающие проблемы, которые больше касались практичной планировки. Все замечания будут устранены, заверил Максим Афанасьев.

В этом же районе, по улице Красных Зорь, проводится капитальный ремонт участка тепловой сети, который был дополнительно включен в ремонтную программу АО "УСТЭК". Чтобы успеть к началу отопительного сезона, у подрядчика выходные дни стали рабочими. За короткий срок предстоит заменить более 500 метров трубы. Сейчас здесь ведется подготовка конструкций тепловых камер и монтаж трубопроводов.

На территории школы № 37 (ул. Холодильная, 78) тепловикам поставлена задача закончить работы по восстановлению благоустройства после ремонта сетей.

Во дворе по улице Немцова, 69 и 71, видны серьезные подвижки. "В начале недели я был там. Подрядчик понимает, что рядом школа, и пока сохраняет старый тротуар. Как только будет сделана отмостка и положен асфальт, работы вдоль дороги продолжатся. Ситуация находится на контроле",— заключил мэр.