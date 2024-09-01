Максим Афанасьев вручил тюменской многодетной семье рюкзаки и ноутбук

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Глава Тюмени Максим Афанасьев и его заместитель Дина Горковец встретились с многодетной семьей Крашенининых в День знаний, 1 сентября. Отец детей погиб в зоне СВО.

"В этой большой семье двое школьников: Кирилл идет в пятый класс, а его сестра Татьяна — во второй. Самая младшая Ксения пока ходит в детский садик, а старшая дочь учится в медицинском колледже. Ребята с нетерпением ждут начала учебы и активно готовятся к учебному году", — написал в Telegram-канале Максим Афанасьев.

Маме вручили цветы, школьникам — рюкзаки с канцелярскими товарами и ноутбук в рамках всероссийской акции "Единой России" "Собери ребенка в школу". Ребятам пожелали успехов в учебе и отличных оценок.

"Семья очень дружная, дети занимаются в различных кружках и секциях. К сожалению, их папа погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Для Крашенининых это тяжёлая утрата, и сегодня важно окружить семью героя вниманием и заботой", — написал Максим Афанасьев.