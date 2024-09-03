  • 3 сентября 20243.09.2024вторник
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Концерт "Блокадная ласточка" откроет сезон во Дворце "Нефтяник"

Общество, 10:34 03 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Театрализованный концерт "Блокадная ласточка" откроет новый сезон во Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко 7 сентября в 17 часов. В нем примут участие ведущие творческие коллективы, а также учащиеся школ Тюменской области и Тюмени.

"В основе концепции театрализованного концерта заложены письма современных школьников жителям блокадного Ленинграда. Представьте себе, если бы существовала машина времени и жители блокадного Ленинграда получили бы письма из будущего. Стали бы они для них той самой надеждой на светлое будущее, символом которой стала "Блокадная ласточка"?" - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

На площади перед входом зрителей будут ждать тематические фотозоны и выставка ретроавтомобилей: ГАЗ М-1, Урал М-72, ГАЗ – 69.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДК Нефтяник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 03.09.2024Дорожную карту по развитию уличных ярмарок разработают в Тюмени
12:13 03.09.2024Тюменских подростков проконсультируют по вопросам трудоустройства
12:02 03.09.2024Почетный караул у мемориала "Вечный огонь" организуют в Тюмени
11:51 03.09.2024Мемориальную аллею "Наши герои" открыли в студгородке аграрного университета в Тюмени