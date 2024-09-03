Концерт "Блокадная ласточка" откроет сезон во Дворце "Нефтяник"
Театрализованный концерт "Блокадная ласточка" откроет новый сезон во Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко 7 сентября в 17 часов. В нем примут участие ведущие творческие коллективы, а также учащиеся школ Тюменской области и Тюмени.
"В основе концепции театрализованного концерта заложены письма современных школьников жителям блокадного Ленинграда. Представьте себе, если бы существовала машина времени и жители блокадного Ленинграда получили бы письма из будущего. Стали бы они для них той самой надеждой на светлое будущее, символом которой стала "Блокадная ласточка"?" - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.
На площади перед входом зрителей будут ждать тематические фотозоны и выставка ретроавтомобилей: ГАЗ М-1, Урал М-72, ГАЗ – 69.