Концерт "Блокадная ласточка" откроет сезон во Дворце "Нефтяник"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Театрализованный концерт "Блокадная ласточка" откроет новый сезон во Дворце культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко 7 сентября в 17 часов. В нем примут участие ведущие творческие коллективы, а также учащиеся школ Тюменской области и Тюмени.

"В основе концепции театрализованного концерта заложены письма современных школьников жителям блокадного Ленинграда. Представьте себе, если бы существовала машина времени и жители блокадного Ленинграда получили бы письма из будущего. Стали бы они для них той самой надеждой на светлое будущее, символом которой стала "Блокадная ласточка"?" - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

На площади перед входом зрителей будут ждать тематические фотозоны и выставка ретроавтомобилей: ГАЗ М-1, Урал М-72, ГАЗ – 69.