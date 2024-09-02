Более 18,5 тыс. тонн картофеля собрали аграрии Тюменской области

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

18 тыс. 580 тонн картофеля собрали аграрии в Тюменской области по данным на 2 сентября. Всего убрано 578 гектаров, урожайность составляет 322 центнера с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Урожайность овощей достигла 421 центнера с гектара, со 144 гектаров собрано 6 тыс. 73 тонны. Это, в том числе 3 тыс. 243 тонны капусты, 1 тыс. 986 тонн свеклы, 646 тонн моркови.

Также продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено 96 тыс. 284 гектара, урожайность - 25 центнеров с гектара. Валовой сбор составил 236 тыс. 680 тонн: 129 тыс. 1 тонна яровых зерновых, 4 тыс. 762 тонны озимых, 102 тыс. 917 тонн гороха.