Тюменцам предлагают сдать ненужные вещи в экосеконд

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Превратить свои ненужные вещи в полезный ресурс предлагает тюменцам экосеконд "Чулан". Сюда все желающие могут принести одежду, обувь, сумки, игрушки, посуду, книги, косметику, технику, предметы интерьера и даже мебель, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Вещи можно передать как новые, так и бывшие в употреблении. Их принимают по адресам ул. Мельникайте 126 к 2 (ТЦ "Порт", отдельный вход с улицы, тел. 89526763898) и ул. Комсомольская, 58 (тел.89088736887).

Все вещи рассортируют и отдадут на переработку, продажу или благотворительность — например, вынужденным переселенцам, пенсионерам и многодетным семьям.