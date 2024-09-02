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Тюменцам предлагают сдать ненужные вещи в экосеконд

Общество, 16:18 02 сентября 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Превратить свои ненужные вещи в полезный ресурс предлагает тюменцам экосеконд "Чулан". Сюда все желающие могут принести одежду, обувь, сумки, игрушки, посуду, книги, косметику, технику, предметы интерьера и даже мебель, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Вещи можно передать как новые, так и бывшие в употреблении. Их принимают по адресам ул. Мельникайте 126 к 2 (ТЦ "Порт", отдельный вход с улицы, тел. 89526763898) и ул. Комсомольская, 58 (тел.89088736887).

Все вещи рассортируют и отдадут на переработку, продажу или благотворительность — например, вынужденным переселенцам, пенсионерам и многодетным семьям.

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# благотворительность

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