Юные тюменцы поучаствуют в акции "Я за мир во всем мире"
Общество, 17:46 02 сентября 2024
| Фото: Детская библиотека им. К. Я. Лагунова
Акция "Я за мир во всем мире" пройдет в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова в Тюмени 3 сентября.
В День солидарности в борьбе с терроризмом здесь можно будет выразить свое отношение к терроризму, ответив письменно на вопрос: "Почему я за мир во всем мире?" на ладошке из бумаги. Все подписанные ладошки будут крепиться к символическому дереву мира.
Мероприятие состоится с 10 до 18 часов по адресу: ул. Тульская, 4/3. Принять участие в нем могут все неравнодушные читатели.
Возрастное ограничение 6+