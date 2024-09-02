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Юные тюменцы поучаствуют в акции "Я за мир во всем мире"

Общество, 17:46 02 сентября 2024

Детская библиотека им. К. Я. Лагунова | Фото: Детская библиотека им. К. Я. Лагунова

Акция "Я за мир во всем мире" пройдет в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова в Тюмени 3 сентября.

В День солидарности в борьбе с терроризмом здесь можно будет выразить свое отношение к терроризму, ответив письменно на вопрос: "Почему я за мир во всем мире?" на ладошке из бумаги. Все подписанные ладошки будут крепиться к символическому дереву мира.

Мероприятие состоится с 10 до 18 часов по адресу: ул. Тульская, 4/3. Принять участие в нем могут все неравнодушные читатели.

Возрастное ограничение 6+

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