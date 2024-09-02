Тюменцам помогут развить предпринимательские компетенции на молодежной программе "Я в деле"

| Фото: сообщество "Я в деле | Тюменская область" | Фото: сообщество "Я в деле | Тюменская область"

Шестой сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартует для тюменских студентов с 1 октября. Команды-участники смогут разработать и реализовать свой бизнес-проект с элементами геймификации, сообщают организаторы.

Работа на курсе будет проходить в командах по 3-5 человек под руководством компетентного наставника, который также станет трекером-мотиватором. Благодаря лекциям и мастер-классам, каждый построит бизнес-модель проекта, определит ключевой сегмент аудитории и ее потребности, сформулирует оффер, разработает и протестирует MVP-проекта, а также рассчитает базовую экономику и опишет воронку продаж своей инициативы.

Программа бесплатная. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+