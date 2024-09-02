  • 2 сентября 20242.09.2024понедельник
  • В Тюмени 19..21 С 7 м/с ветер западный

Тюменцам помогут развить предпринимательские компетенции на молодежной программе "Я в деле"

Общество, 17:13 02 сентября 2024

сообщество "Я в деле | Тюменская область" | Фото: сообщество "Я в деле | Тюменская область"

Шестой сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартует для тюменских студентов с 1 октября. Команды-участники смогут разработать и реализовать свой бизнес-проект с элементами геймификации, сообщают организаторы.

Работа на курсе будет проходить в командах по 3-5 человек под руководством компетентного наставника, который также станет трекером-мотиватором. Благодаря лекциям и мастер-классам, каждый построит бизнес-модель проекта, определит ключевой сегмент аудитории и ее потребности, сформулирует оффер, разработает и протестирует MVP-проекта, а также рассчитает базовую экономику и опишет воронку продаж своей инициативы.

Программа бесплатная. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодые предприниматели , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 02.09.2024Тюменцам помогут развить предпринимательские компетенции на молодежной программе "Я в деле"
17:09 02.09.2024Посвященные Дню знаний торжественные линейки провели в Тюменской области
16:58 02.09.2024Нейросети помогают дать ответ на 75% обращений в банк
16:52 02.09.2024Тюменцы смогут настраивать геозоны для мониторинга безопасности детей