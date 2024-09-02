Тюменцам помогут развить предпринимательские компетенции на молодежной программе "Я в деле"
Шестой сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" стартует для тюменских студентов с 1 октября. Команды-участники смогут разработать и реализовать свой бизнес-проект с элементами геймификации, сообщают организаторы.
Работа на курсе будет проходить в командах по 3-5 человек под руководством компетентного наставника, который также станет трекером-мотиватором. Благодаря лекциям и мастер-классам, каждый построит бизнес-модель проекта, определит ключевой сегмент аудитории и ее потребности, сформулирует оффер, разработает и протестирует MVP-проекта, а также рассчитает базовую экономику и опишет воронку продаж своей инициативы.
Программа бесплатная. Регистрация открыта по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+