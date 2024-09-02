Более 2,5 тыс. жителей Омутинского района осмотрели врачи проекта "Здоровое село"

2 тыс. 584 консультации на тему здоровья получили жители сельских поселений Омутинского района в рамках проекта "Здоровое село".

Пациентов осматривали врачи тюменских поликлиник № 5, 6, 12, 13, Областной клинической больницы №1 - всего 17 специалистов. За шесть дней проект охватил шесть сельских поселений, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По итогам у жителей муниципалитета выявлено 232 заболевания, включая 14 случаев подозрения на злокачественные новообразования, 21 нарушение работы эндокринной системы, 78 болезней системы кровообращения. 1 тыс. 458 пациентам после осмотра врачи скорректировали ранее назначенное лечение. В 1 тыс. 310 случаях селянам назначено дополнительное обследование.

11 пациентов с хроническими заболеваниями госпитализированы, из них 6 - по экстренным и неотложным состояниям. На коронароангиографию направлены 10 человек, на медицинскую реабилитацию —девять.

"Проект "Здоровое село" - это уникальная возможность для жителей сельской местности получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. Мы рады, что акция прошла успешно и позволила выявить и скорректировать лечение многим жителям Омутинского района", - отметил главврач Областной больницы №11 Алексей Белов.