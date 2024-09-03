583 кг овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Десять рейдов, в ходе которых у продавцов изъяли 583 кг овощей и фруктов, провели в Тюмени специалисты городского департамента потребительского рынка с 19 по 28 августа. Цель таких мероприятий – выявить точки продаж и пресекать несанкционированную торговлю.

В администрации города напомнили, что за торговлю вне мест, предназначенных для этого, следует наказание по статье 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Всего по ней за минувший период составлено 20 протоколов. Также сотрудники полиции оформили два протокола и привлекли продавцов к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ.

Работа по пресечению несанкционированной торговли проводится в городе в постоянном режиме. К ней подключаются и жители города, которые оставляют сообщения о стихийных рынках в социальных сетях.