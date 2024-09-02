Родители тюменских школьников могут следить за успеваемостью в новом приложении
Общество, 19:34 02 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Тюменской области родители могут следить за успеваемостью детей в новом приложении "Моя школа. Дневник", сообщает информационный центр правительства региона.
Платформа заменила программу "Образование 72", которое больше не поддерживается.
Десктопная версия доступна по адресу school.72to.ru. Скачать приложение на смартфон можно в RuStore, App Store, AppGallery, GooglePlay.
При возникновении трудностей с авторизацией, входом и работой новой платформы, нужно написать в техническую поддержку правительства Тюменской области.