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Родители тюменских школьников могут следить за успеваемостью в новом приложении

Общество, 19:34 02 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области родители могут следить за успеваемостью детей в новом приложении "Моя школа. Дневник", сообщает информационный центр правительства региона.

Платформа заменила программу "Образование 72", которое больше не поддерживается.

Десктопная версия доступна по адресу school.72to.ru. Скачать приложение на смартфон можно в RuStore, App Store, AppGallery, GooglePlay.

При возникновении трудностей с авторизацией, входом и работой новой платформы, нужно написать в техническую поддержку правительства Тюменской области.

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# образование , школьники

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