39 школ после капитального ремонта открыли в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

39 школ запустили после капитального ремонта в Тюменской области. В 180 зданиях за лето провели текущий ремонт, написал в Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Также в регионе ведется активное строительство новых учебных заведений, в том числе в рамках нацпроекта "Образование". Только в Тюменском районе возводится три школы: в с. Мальково, в поселках Винзили и Московский. Что касается последней, губернатор пообещал сделать все возможное, чтобы запустить объект раньше, чем это предусмотрено по контракту.

Отметим, 2 сентября после капитального ремонта открылась школа в с. Княжево Тюменского района. Работы длились почти год.

На открытии побывал Александр Моор. Он подчеркнул, что учебное заведение преобразилось. От прежнего остались только стены. Внутри школа теперь кажется даже больше, чем снаружи.

“В здании нашлось место для группы кратковременного пребывания дошкольников. Раньше детского сада в Княжево не было. На первом этаже сейчас располагается школьная столовая. Это удобно и по правилам. А во дворе появилась полноценная спортивная площадка. Заниматься там смогут и местные жители”, – написал глава региона.