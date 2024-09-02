Лекторы общества "Знание" стали участниками проекта "Поезд Победы"

| Фото: пресс-служба российского общества «Знание» | Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

Лекторы общества "Знание" стали участниками историко-просветительского проекта "Поезд Победы". Лектории просветительской организации запланированы в трех городах Тюменской области.

Первое мероприятие прошло 2 сентября в Тобольске. Слушателями стали жители и гости города.

Лекторий Общества "Знание" расположился внутри здания вокзала. Кандидат исторических наук, преподаватель Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева Евгений Панишев рассказал слушателям о Тобольске в годы Великой Отечественной войны. Слушатели узнали о подвигах земляков, которые принимали участие в кровопролитных сражениях. Всего на фронт ушли около 10 тысяч тоболяков. Они участвовали в обороне Ленинграда и Сталинградской битве. Многие из них не вернулись домой.

Также участникам мероприятия рассказали о подвигах людей в тылу – Тобольск выполнял функции важного транспортного звена. По реке Иртыш из северных городов доставлялись заготовленные для фронта продукты питания, лес. Из-за того, что большинство мужчин ушли на фронт, многие профессии пришлось осваивать женщинам и детям.

"Очень интересно и увлекательно. Узнали много нового о Тобольске в военный период. Особенно хотелось бы отметить формат мероприятия, лекция внутри вокзала – очень необычно, но очень здорово", – поделилась участница мероприятия.

С лекцией "Ржев – история одной секретной операции" выступила кандидат исторических наук, доцент Тюменского государственного университета Светлана Муратова. В ходе Великой Отечественной войны город стал важным стратегическим узлом для советских войск, через него проходили железные дороги с севера на юг с запада на восток. Ржев и его окрестности были ключевым оборонительным пунктом и для немцев – отсюда они планировали совершить решающий рывок на Москву. Слушатели узнали, почему современные историки считают Ржевскую операцию одной из самых спорных, какие цели она преследовала и поняли, какой ценой досталась Победа.

"По статистике, 20 процентов современной молодежи вообще не слышали о Великой Отечественной войне или мало что знают. Поэтому "Поезд Победы" – это очень хорошее дело. И такие лектории общества "Знание" очень нужны, потому что знакомят подрастающее поколение с историей нашей страны и, в особенности, с этими страшными страницами. Это очень важно для того, чтобы помнить, и для того, чтобы бороться против зла", – отметила лектор.

| Фото: пресс-служба российского общества «Знание» | Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

"Поезд Победы" продолжит работу в Тобольске 3 сентября. Уже 4 сентября он прибудет в Тюмень. Здесь лекторий общества "Знание" расположится в специальной брендированной палатке на перроне. Перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор, заведующий Региональной лабораторией изучения этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ТюмГУ Александр Ярков. Он поделится со слушателями неизвестными фактами о Тюменской области.

Директор АНО "Тюменский дом фотографии", член правления Тюменского отделения Русского географического общества и Тюменского отделения Союза фотохудожников России Сергей Фирцев выступит с лекциями "Тюмень тыловая и фронтовая" и "Так они сражались за Родину". Обе темы объединены смысловой линией участия фотокорреспондентов Тюменских и центральных газет в Великой Отечественной войне.

Помощник депутата Тюменской областной Думы, Государственный советник Тюменской области 1 класса Андрей Кириченко проведет для всех желающих мастер-класс по плетению маскировочной сети. Каждый участник получит в подарок георгиевскую ленточку.

Как сообщает пресс-служба российского общества "Знание", лекторий общества "Знание" в рамках акции "Поезд Победы" пройдет также 5 и 6 сентября в Ишиме. Здесь выступят доктор исторических наук, профессор Станислав Синегубов и преподаватель истории, научный сотрудник Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Константин Иванов. Они расскажут историю города в годы Великой Отечественной войны.

"Поезд Победы" – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.