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В Тюменской области сделали редизайн навигатора допобразования

Общество, 11:40 03 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую визуальную основу внедрили на цифровой платформе "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". Специалисты переписали интерфейс, ввели ряд новшеств, в том числе изменили систему фильтров. Преимущества системы позволили увеличить количество пользователей.

Об этом директор информатизации Тюменской области Станислав Логинов сказал во время прямого эфира программы "Час Тюмени" 3 сентября.

"В этом году небывалый спрос на этот информационный ресурс. Было подано в 4,5 раза больше заявок по отношению к прошлому году. В первые часы приходило по 100 заявлений в минуту. Мы добавили ресурсов, посмотрели, оптимизировали. По итогам первого этапа обработали 17 тысяч заявлений", - отметил Логинов.

Навигатор допобразования состоит из шести программ: естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная. Каждая имеет подборку учреждений, куда можно записаться.

Есть также информация для жителей всех муниципальных образований региона, детей с ОВЗ. В подвале сайта имеется адрес для обратной связи, технической поддержки.

Анжела Лебедева

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# департамент информатизации Тюменской области , дополнительное образование , навигатор , Станислав Логинов

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