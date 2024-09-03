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Более 22 км линий наружного освещения установят в Тюменской области до конца года

Общество, 11:18 03 сентября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 7 км новых линий освещения запущено в работу в Тюменской области с начала 2024 года. Всего же до конца года на региональных дорогах планируется построить и запустить более 22 км наружного освещения, сообщили в Главном управлении строительства региона.

Так, в селе Стрехнино Ишимского района установили 44 опоры освещения и 44 светодиодных энергосберегающих светильника. Общая протяженность новой линии здесь составила около 1,4 км. Управление осуществляется автоматической системой управления наружным освещением.

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# Главное управление строительства Тюменской области , наружное освещение

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