Более 22 км линий наружного освещения установят в Тюменской области до конца года

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 7 км новых линий освещения запущено в работу в Тюменской области с начала 2024 года. Всего же до конца года на региональных дорогах планируется построить и запустить более 22 км наружного освещения, сообщили в Главном управлении строительства региона.

Так, в селе Стрехнино Ишимского района установили 44 опоры освещения и 44 светодиодных энергосберегающих светильника. Общая протяженность новой линии здесь составила около 1,4 км. Управление осуществляется автоматической системой управления наружным освещением.