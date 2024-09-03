Тобольских огнеборцев научили работать с беспилотниками

| Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области | Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области

Сотрудники восьмого пожарно-спасательного отряда Тобольска прошли обучение по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

| Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области | Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области

Под руководством опытных инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки "Воин" спасатели освоили навыки управления дронами и набрали свои первые летные часы.

БПЛА сегодня широко используются для воздушной разведки очагов природных и техногенных пожаров, зон подтопления, сопровождения действий спасателей. Программа обучения работе с ними включает теоретическую и практическую часть. По итогам курса спасатели получают соответствующий сертификат.