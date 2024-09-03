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Тобольских огнеборцев научили работать с беспилотниками

Общество, 18:37 03 сентября 2024

Главноу управление МЧС по Тюменской области | Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области

Сотрудники восьмого пожарно-спасательного отряда Тобольска прошли обучение по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Главноу управление МЧС по Тюменской области | Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области

Под руководством опытных инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки "Воин" спасатели освоили навыки управления дронами и набрали свои первые летные часы.

БПЛА сегодня широко используются для воздушной разведки очагов природных и техногенных пожаров, зон подтопления, сопровождения действий спасателей. Программа обучения работе с ними включает теоретическую и практическую часть. По итогам курса спасатели получают соответствующий сертификат.

Главноу управление МЧС по Тюменской области | Фото: Главноу управление МЧС по Тюменской области

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# БПЛА , ГУ МЧС России по Тюменской области , обучение , спасатели , Тобольск

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