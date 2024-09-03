СИБУР погасил углеродный след форума "Экосистема. Заповедный край"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

СИБУР погасил углеродный след форума "Экосистема. Заповедный край", сопоставимый по оценке специалистов с выбросами от работы почти пяти тысяч городских автобусов за смену.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.События проходил в Камчатском крае и длился две недели. Его посетили участники со всех регионов России и 16 стран в возрасте от 14 до 35 лет.

Сотрудничество с СИБУРом в качестве климатического партнера стало, по словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, ключевым шагом к достижению углеродной нейтральности форума.

"В организации форума мы всегда стараемся уделять внимание не только программе, но и экологизации нашего события. Я уверен, что такие инициативы помогут сохранить уникальную природу нашего региона для будущих поколений и что это партнёрство станет примером для других и вдохновит на новые свершения в области охраны окружающей среды. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении с СИБУРом", – подчеркнул он.

Для расчёта углеродного следа форума учитывалась масса показателей, включая транспортировку участников, энергоэффективность объектов инфраструктуры, организацию питания и способы утилизации отходов.

Результаты расчёта углеродного следа форума верифицировал орган по валидации и верификации парниковых газов Инновационного технологического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана. Для погашения использовали сертифицированные сокращения выбросов, полученные от климатического проекта на ЗапСибНефтехиме.

СИБУР обладает крупнейшим портфелем верифицированных углеродных единиц среди российских компаний без государственного участия – более 3,3 млн углеродных офсетов, доступных российским и иностранным покупателям. С 2022 года компания реализовала восемь разноплановых климатических проектов. Ожидаемый эффект сокращений выбросов парниковых газов от этих проектов в горизонте 10 лет составляет более 10,8 млн тонн СО2 экв, сообщает пресс-служба компании.

Вовлечение молодёжи в эту работу, по словам члена правления, управляющего директора СИБУРа Алексея Козлова, формирование будущего.

"Мы хотим, чтобы это будущее было экологичным, - подчеркнул он. - Погасив углеродный след форума, мы помогли организаторам компенсировать воздействие на окружающую среду, продемонстрировали практические шаги навстречу устойчивому будущему и подчеркнули важность экологической повестки. Убежден, что участники форума увезут домой не только яркие впечатления, но и новые идеи проектов на благо природы России".